Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da "Dijital Dünya Çalıştayı"nda konuştu (1)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da "Dijital Dünya Çalıştayı"nda konuştu (1)

06.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:23

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Dijital Dünya Çalıştayı"nda konuştu.

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Dijital Dünya Çalıştayı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da 'Dijital Dünya Çalıştayı'nda konuştu (1)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da 'Dijital Dünya Çalıştayı'nda konuştu (1)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da 'Dijital Dünya Çalıştayı'nda konuştu (1)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da 'Dijital Dünya Çalıştayı'nda konuştu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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