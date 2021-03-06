Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da "Dijital Dünya Çalıştayı"nda konuştu (1)
06.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:23
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Dijital Dünya Çalıştayı"nda konuştu.
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "Dijital Dünya Çalıştayı"nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt