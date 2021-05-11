Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in çarpıtmalarına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in çarpıtmalarına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in çarpıtmalarına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in ABD Büyükelçiliğinin "İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik zulüm, işgal ve saldırılarını savunan" paylaşımındaki çarpıtmalara, gerçekleri ortaya koyarak tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in ABD Büyükelçiliğinin "İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik zulüm, işgal ve saldırılarını savunan" paylaşımındaki çarpıtmalara, gerçekleri ortaya koyarak tepki gösterdi.

Altun sosyal medya hesabından, İsrail Büyükelçiliği'nin "İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını" öne süren paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Esas Filistinlilerin topraklarının işgal edildiğini, zulüm gördüğünü, en temel insan haklarının çiğnendiğini ve İsrail'in saldırılarında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Başkalarına ait toprakları yağmalayan ve işgal eden bir devlet düşünün. Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını düşünün. Kadınların, çocukların ve yaşlıların her gün tacize uğradığını düşünün. Bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini düşünün. Filistinlilerin haklarını savunacağız. Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün. Vatikan'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. New York'taki Noel veya Hanuka törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün. Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak. Yalnızca işgalin derinleşmesiyle sonuçlanan bir sözde barış süreci düşünün. Paris'te, işgal altındaki insanların seçim bile yapamadığını düşünün. Londra'da yaşayanların vatandaşlık haklarının ve dolaşım özgürlüklerinin olmadığını düşünün. Türkiye, Filistinlilerin yanında olacak."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, elleri silahlı İsrail askerlerinin, Filistinli küçük bir çocuğu yaka paça göz altına aldıkları, Mescid-i Aksa'nın kapısına dayandıkları ve yaşlı bir Filistinliye silah doğrulttukları fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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