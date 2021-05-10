Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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