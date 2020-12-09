Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır"

09.12.2020 02:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 02:11
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı tutumu nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yönelik ırkçı tutumu nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum.

Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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