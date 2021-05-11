Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib'te şehit olan asker için başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib'te şehit olan asker için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib'te şehit olan asker için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İdlib'te, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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