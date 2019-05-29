Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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