- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da- Fahrettin Altun: "UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm...

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da Fahrettin Altun: "UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası örgütlerin dönüp buraya ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, beraberinde...

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam'da

Fahrettin Altun: "UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası örgütlerin dönüp buraya ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım"

BAKÜ - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, beraberinde Türk Konseyi'ne üye ülkelerin temsilcileri ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam kentini ziyaret ederek, Ermenilerin yaptığı yıkımı uluslararası kuruluşların görmezden geldiğini ve UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası örgütlerin Ağdam'a ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları gerektiğini söyledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurları 3'üncü Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da toplantıya katıldı. Altun daha sonra, Türk Konseyi'ne üye ülkelerin temsilcileri ile Ermenistan ordusu tarafından harabeye çevrilen Ağdam şehrini ziyaret etti.

Ermenistan işgali altında 27 yıl geçiren Ağdam harabeye döndü

Ağdam ziyaretine Altun ve Türk Konseyi'ne üye ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakan Yardımcısı Askhat Oralov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kairat İmanaliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Enfarmasyon ve Kitlesel İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Hodjayev de katıldı. Ulusal televizyon kanallarının temsilcileri, haber ajansları ve ilgili kamu kurumlarından yetkililer de geziye katılanlar arasındaydı.

Ağdam ziyaretinde katılımcılar, 27 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Ağdam kentlerinde yıkılan yerleşim yerlerine ve mezarlıkların tahrip edildiğine tanık oldu.

Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağdam ziyareti sırasında Karabağ zaferinin büyüklüğünü açık ve net şekilde anlamış olduklarını belirterek, "Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet ve gazilerimize uzun ömür diliyoruz, onlara minnettarız. Bu zafer Azerbaycan, bölge ve Türkiye için büyük bir zafer, 30 yıllık işgal, kararlı mücadele ile sona erdirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı duruşu ile işgal sona erdi ve bölge azat edilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye bu haklı mücadeleye destek verdi. Bugün bunun gururunu bir kere daha yaşadık. Bir taraftan da buradaki zulmü, barbarlığı gördük" dedi.

Ağdam'da yıkılan yerleşim yerleri ve tahrip edilen mezarlıklarda eşi benzeri görülmemiş bir barbarlığa tanık olduklarını belirten Altun, "Bir tarafta bu barbarlık yaşanırken diğer tarafta dünyanın, uluslararası toplumun burada nasıl ikiyüzlü bir tavır sergilediğini de gördük. Bakın, burada kültür hazineleri tarumar edilmiş fakat dünyada kültür hazinelerini korumakla mükellef kurumlardan hiç ses çıkmadı. Tamamen üç maymunu oynamışlar. Bu kültür hazineleri tamamen Türklüğün ve İslam'ın izlerini silmek için ortadan kaldırıldı ama başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü bu topraklar Türklerin, İslam'ın toprakları. Zalimlerin zulmü ve barbarca politikaları hiçbir şekilde karşılık bulamamıştır" ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki bölgelerdeki Ermeni zulmüne de değinen Altun, "Ne olursa olsun hak tecelli etti. Bu toprakların gerçek sahibi olan Azerbaycan, topraklarını geri aldı. Allah'ın izniyle 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimiz bu topaklara dönecek" dedi.

"İhya sürecinde Türkiye olarak bütün gücümüzle var olacağız"

Bölgenin yeniden imar sürecine gireceğini belirten Altun, yeniden ihya sürecine Türkiye'nin de kamu kuruluşları ve özel sektör birikimi ile destek olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Bakü ziyaretinde Türkiye'nin, bölgenin 'barış güvercinleri' olmak istediği sözlerini hatırlatan Altun, "Bir taraftan burada işgali sonlandırarak barışı kalıcı hale getirmiş olduk. Bir taraftan da bölgenin gerçek aktörleri olarak bir daha böyle bir işgale asla müsaade etmeyeceğimizi göstermiş olduk. Bunun altyapısını oluşturduk, oluşturuyoruz. Her şeyden önce altyapı sorunlarının burada tamamen ortadan kaldırılması, imar sürecinin yürümesi gerekiyor. Diğer taraftan ulaşım konusunun tam anlamıyla çözüme kavuşturulması ve yine ekonomik altyapının oturması lazım" ifadelerini kaydetti.

Ağdam ve Şuşa'nın yeniden yaşayan canlı merkezlere dönüştürüleceğini ifade eden Altun, "Biz bu konuda bütün gayretimizle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu sürece destek vermek üzere yönlendirdi. İnşallah süreci tamamına erdireceğiz. Hep beraber, el birliği ile buraların kalkınmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Tüm uluslararası örgütlerin buraya ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım"

Ağdam'daki yıkımı uluslararası kuruluşların görmezden geldiğini vurgulayan Altun, "UNESCO başta olmak üzere dünyadaki tüm uluslararası örgütlerin buraya ikiyüzlü tavır takınmadan bakmaları lazım. Burada bir işgal ve barbarlık oldu, zulümler gerçekleştirildi. İnsanlık hazineleri katledildi. Bunu biz burada gözümüzle görüyoruz. Artık ikiyüzlülüğü bıraksınlar, buraya gelsinler ve bunları tescil etsinler. Gerçekten mızrak çuvala sığmıyor. Hiçbir şekilde bu gerçekleri saklayamazlar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ