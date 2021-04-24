Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoya yer vererek, şunları kaydetti:

"Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti. Terör kurbanlarını İstanbul ve Los Angeles'ta bugünden itibaren sergilerle anıyoruz."

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasını lanetledi Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasını lanetledi Açıklaması
Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
Harekatın başarı şifreleri…Son teknoloji, yerel ajan ağı ve teknik kapasite artırımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Toprak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Abd Kripto Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 20:21:15. #1.16#

title