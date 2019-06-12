Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor,...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor,...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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