Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor,...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
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