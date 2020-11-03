Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama mesajı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama mesajı

03.11.2020 01:39 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Viyana'daki saldırılara kınama mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen çatışmada iki kişinin öldüğü duyurulmuştu.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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