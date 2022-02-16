Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması

AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Sıla Şentürk cinayetine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Fahrettin Altun, Giresun, Medya, Sıla, Güncel, Haberler

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