Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki Açıklaması

07.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:54
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki göstererek, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki göstererek, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Samsun'da yaşanan kan donduran vahşetin herkesi derin bir öfkeye sevk ettiğini belirtti.

Fahrettin Altun, "Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

BiP ve Telegram'daki mesajında da Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Ey kadını aciz gören sefil zihniyet. Kadının anneliğinde kainatın sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu vardır. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız. Rabb'im kimseyi sevgiden, merhametten ve vicdandan yoksun bırakmasın. Kadınlarımızın dünyamızı aydınlatan ışığı hiç sönmesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Serdar Ortaç Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Samsun'da kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 10:01:28. #1.14#
title