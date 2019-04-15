Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Notre Dame" Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa'nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Altun açıklamasında, "Fransa'nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa'nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA