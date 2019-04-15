Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Notre Dame Katedrali Mesajı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtterk, "Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa'nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Altun paylaşımında şunları kaydetti:

"Fransa'nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa'nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır." - Ankara

Kaynak: DHA