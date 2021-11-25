Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir." ifadesini kullandı.

Altun, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar ve atılan adımlarla kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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