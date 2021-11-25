Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" paylaşımı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" paylaşımı Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir." ifadesini kullandı.

Altun, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar ve atılan adımlarla kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title