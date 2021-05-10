Altun: İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz
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Altun: İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz

Altun: İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olaylarla ilgili İsrail'e tepki göstererek "İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olaylarla ilgili İsrail'e tepki göstererek "İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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