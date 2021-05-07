Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.
Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz