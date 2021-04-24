Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Altun, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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