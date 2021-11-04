Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan birlik çağrısı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan birlik çağrısı Açıklaması

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan birlik çağrısı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, "Bir çağrımız var" başlığıyla Ak Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatların yer aldığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, AK Parti iktidarlarında kültür-sanat, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, spor, çevre ve şehircilik, sosyal hizmetler, ekonomi, tarım ile savunma sanayisinde yapılan yatırım ve reformlar yer aldı.

AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı hizmetlerin yer aldığı ve "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesiyle biten videoda Altun, şunları kaydetti:

"Bir çağrımız var. Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları. Biz bunları anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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