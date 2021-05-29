Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı al bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabarttı. Teşekkürler Ayşe Begüm." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ