Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Millete hizmet yolunda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Millete hizmet yolunda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından Ak Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatın yer aldığı "Millete Hizmet Yolunda" başlıklı video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, AK Parti iktidarlarında kültür-sanat, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, spor, çevre ve şehircilik, sosyal hizmetler, ekonomi, tarım ile savunma sanayisinde yapılan yatırım ve reformlar yer aldı.

Videonun sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na imza attığı görüntüye de yer verildi.

Altun mesajında, "Havalimanları, demir yolları, otoyollar, tüneller, köprüler, limanlar, hastaneler, üniversiteler… Hayatı kolaylaştıran sosyal yardımlar, siyasi reformlar... 19 yılda milletimize ulaşan sayısız hizmet ve eserler. Millete hizmet yolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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