Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Afgan sığınmacılar için merkez kurulacağı iddiaları"na ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Afgan sığınmacılar için merkez kurulacağı iddiaları"na ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Afgan sığınmacılar için merkez kurulacağı iddiaları'na ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin, "Dışişleri Bakanlığımız hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin, "Dışişleri Bakanlığımız hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaların herkesi şaşkına çevirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yalan terörü" dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğinin bir kere daha görüldüğünü aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Ne oldu gelin hep birlikte bakalım: İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede 'We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country' ifadesi geçiyordu.

Yani Wallace, makalesinde 'İngiltere'ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız' diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde 'Türkiye' geçmiyor, ima dahi edilmiyordu."

"Bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar"

İngiliz Bakanın makalesinin Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını bildiren Altun, makalenin, "İngiltere, Pakistan ve Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" şeklinde sunulduğunu ancak İngiltere Savunma Bakanı Wallace'nin, hiçbir şekilde "Türkiye" demediğini vurguladı.

Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye'deki muhalefetin sahip çıktığını belirten Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar. Dışişleri Bakanlığımız hızla açıklama yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz. Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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