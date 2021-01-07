Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması

07.01.2021 00:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:42
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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