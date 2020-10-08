Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması Açıklaması

08.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 08.10.2020 23:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında yayımlanan infografik videolu mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını karşısında yalnızca ABD'ye değil, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya gibi diğer NATO müttefiklerimizle birlikte dünyanın birçok ülkesine yardım elimizi uzattık. ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Ata Demirer Fatma Girik
Spor Falcao Samatta Arda Turan Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Türk Milli Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 23:56:32. #1.14#
title