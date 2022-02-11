Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Odağımız 2023" paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Odağımız 2023" paylaşımı Açıklaması

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğrafa yer verdi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Odağımız 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olsun."

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Haberler

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