Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Hizmetle geçen bir yıl 2021" paylaşımı

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hükümetin 2021 yılındaki faaliyet ve icraatlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 118 paylaşımla aktardığı 2021 yılı icraat ve faaliyetlerine ilişkin İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoyu paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü Türkiye yolunda milletimiz için, milletimizle birlikte..." ifadelerini kullandı.

Videoda, 2021'de ekonomi, eğitim, enerji, sağlık, ulaştırma, tarım, çevre, kültür sanat, spor, dış politika, sosyal politikalar ve terörle mücadele alanlarındaki önemli icraat ve faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Hizmetle geçen bir yıl 2021 paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Hizmetle geçen bir yıl 2021 paylaşımı

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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