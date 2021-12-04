Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye markası" paylaşımı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye markası" paylaşımı Açıklaması

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adımın daha atıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adımın daha atıldığını bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" gibi ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusundaki genelgeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye markasını güçlendirmek için kıymetli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelge ile başta diğer devletler olmak üzere tüm uluslararası kurum-kuruluşlarla gerçekleşen her türlü faaliyet ve yazışmalarda 'Türkiye' ifadesi kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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