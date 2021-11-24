Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan öğretmenler günü paylaşımı: Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan fedakâr ve sevgi dolu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, fedakar ve sevgi dolu tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. " ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, öğretmenlerin ülkemizin geleceğini inşa ettiğini anlatan bir video paylaşarak öğretmenler gününü şu ifadelerle kutladı:

"Onlar bazen bir çocuğa mavi göğü, bazen beyaz bir önlüğü sevdirir. En çok da yetiştirdikleri çocukların yüreğine memleket sevgisini nakşederler.

Geleceğimiz olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, fedakar ve sevgi dolu tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. "

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