Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki Açıklaması

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'ın mülteci politikasına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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