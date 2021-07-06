Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, müsilaj temizliği açıklaması Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, müsilaj temizliği açıklaması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, müsilaj temizliği açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Denizi'ndeki sahillerin hızla temizlendiğini ve büyük değişimin umut verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Denizi'ndeki sahillerin hızla temizlendiğini ve büyük değişimin umut verici olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' çerçevesinde yürüttüğü gayretli çalışmalarla Marmara Denizi'ndeki sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici. Temiz bir çevre için durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Altun'un paylaşımında, müsilaj temizlik çalışması öncesinde ve sonrasında Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, müsilaj temizliği açıklaması Açıklaması - Haberler
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