Altun: Katar protokolü silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor
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Altun: Katar protokolü silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor

Altun: Katar protokolü silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, bazı yayın organlarında 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre; Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir. Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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