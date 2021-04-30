Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi.

Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Tacikistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan kısıtlama dönemindeki desteklere ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 19:43:07. #1.16#

title