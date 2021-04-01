Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Danıştayın "basın kartı yönetmeliği kararına" ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "görevde oldukları müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceklerini" belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "görevde oldukları müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceklerini" belirtti.

Altun, basın kartı yönetmenliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptaline ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını vurgulayan Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş