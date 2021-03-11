Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması Açıklaması

11.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gençlere "üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almaları" çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'ye bu anlamlı çağrısından dolayı şükranlarını sunan Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini hakikatin sesiyle buluşturmalıyız. Bu medya kuşatmasını da kırmak ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakikatin sesini yükseltmek için sürdürdüğümüz iletişim seferberliğinde hepimize büyük sorumluluk düşüyor.

Ülkemizin her bir ferdinin bu mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde, iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. İletişim fakültesi hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm gençlerimizi Türkiye'nin iletişimini birlikte yapmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Meghan Markle Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:18:39. #1.16#
title