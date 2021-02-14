Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, bütün terör örgütleriyle mücadelesini, terör tehdidi tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılana dek kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Topraklarımızda ve yurt dışında terörü öven ve teşvik eden kişi ve gruplarla ilgili...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, bütün terör örgütleriyle mücadelesini, terör tehdidi tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılana dek kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Topraklarımızda ve yurt dışında terörü öven ve teşvik eden kişi ve gruplarla ilgili de gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın, Irak'ın kuzeyinde tutulan 13 Türk vatandaşını şehit ettiğini hatırlatan Altun, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz, bir NATO müttefiki olan ve terörle küresel mücadeleye katkı sunan Türkiye'nin cesur evlatlarıydı. Türkiye, bütün terör örgütleriyle mücadelesini, terör tehdidi tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılana dek kararlılıkla sürdürecektir. Topraklarımızda ve yurt dışında terörü öven ve teşvik eden kişi ve gruplarla ilgili de gerekli adımları atacağız."

Paylaşımında, "Özellikle PKK'nın Türkiye'deki siyasi kolu olan HDP'nin bugün yanıtlaması gereken bazı zor sorular var." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Sizin hiç utanmanız yok mu? Silahlı efendilerinizden, bir insanlık suçunu dahi kınayamayacak kadar mı korkuyorsunuz? Sessizliğiniz, zımni onay ve suç ortaklığı anlamına gelmektedir. Batı'nın PKK terör saldırıları ve menfur suçları karşısında sergilediği sessizlik ise demokrasi, hak ve hukuk üzerine konuşmak ile bu ilkeleri desteklemek arasında büyük bir fark olduğunun göstergesidir. İşte bu yüzden hiçbir itibarınız kalmadı. Milletimiz şehit kahramanlarının yasını tutarken, mağaralarında ve evlerinde saklanan son teröristi de yakalama kararlılığımızı tekrar vurguluyoruz. İntikamımız acı olacak. Adaletimiz hızlı gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan