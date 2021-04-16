Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddialarına cevap Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddialarına cevap Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '128 milyar dolarlık rezervin eridiği' iddialarına cevap Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz.

İletişim Başkanı Altun'dan '128 milyar dolar' paylaşımı: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok
İletişim Başkanı Altun'dan '128 milyar dolar' paylaşımı: Kaybolan tek bir kuruşumuz dahi yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "'128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "128 milyar dolar tutarındaki rezervin eridiği" iddialarına ilişkin açıklamasını paylaştı.

Paylaşımında, Türkiye'nin, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyeceğini vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"128 Milyar Dolar Kayıp' iftirasına karşı ısrarla hakikati söylemeye devam edeceğiz. Kaybolan tek 1 kuruşumuz dahi yok. Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf bir şekilde ortadadır. Türkiye, tüm yalan ve iftira kampanyalarına rağmen istikrarla büyüyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Hazal Kaya Hande Erçel
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddialarına cevap Açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 18:43:41. #1.14#

title