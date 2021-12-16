Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Çeviride Söylem Birliği ve Ortak Dilin İnşası" temalı "İletişim ve Çeviri Çalıştayı"nın açılışında konuştu

"İletişim ve Çeviri Çalıştayı"nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "En temel amacımız, her şeyden önce Türkiye markasını güçlendirmek. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarla dünyaya Türkiye'nin bu gücünü ve kapasitesini aktarmaya gayret ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında düzenlenen "Çeviride Söylem Birliği ve Ortak Dilin İnşası" temalı "İletişim ve Çeviri Çalıştayı"nın açılışında konuştu. Çevirinin, küresel alanda ve anlamda karşılıklı etkileşimi içeren, dinamik, kültürler arası müzakereyi, entelektüel dünyanın zenginleşmesini temin eden hayati bir iletişim çalışması olduğunu belirten Altun, bu yönüyle sadece yıkıcı etkileriyle öne çıkan değil, aynı zamanda pozitif yönleriyle öne çıkan, kültürel anlamda inşa özellikleri olan iletişim çalışmalarıyla da ilgili olduklarını söyledi. İletişimin, kültürel dünyaları zenginleştiren boyutuyla yakından ilgilendiklerini, bu konuyu toplumun gündemine daha fazla taşımaya çalıştıklarını dile getiren Altun, bu kapsamda birçok çalışmaya imza attıklarını aktardı.

Hazırladıkları "Engelsiz Erişim ve İletişim" çalışmasının, toplumun farklı kesimlerinin iletişimine gösterdikleri ilgiye bir örnek olduğunu ifade eden Altun, bununla Hacettepe Üniversitesinin katkısıyla gerek görme engelliler gerekse işitme engelliler için iletişimin nasıl toplumsal dünyada kolaylaştırılabileceğiyle ilgili bir çerçeve oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti. Çalıştayın, bütüncül iletişim stratejisinin gereği olarak Türkiye'ye, kültür dünyasına ve entelektüel dünyaya çok olumlu katkılarda bulunacağını düşündüklerini dile getiren Altun, "İletişim Başkanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalarda her şeyden önce bütüncül iletişim stratejisini bir yaklaşım olarak benimsiyoruz ve gerek kamu diplomasisi gerek halkla ilişkiler gerek basın alanında yürüttüğümüz çalışmalarda bu bütüncül iletişim stratejisini benimsemeye çalışıyoruz" dedi.

Fahrettin Altun, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde bu iletişim çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek şöyle konuştu: "En temel amacımız, her şeyden önce Türkiye markasını güçlendirmek. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin mevcut potansiyelini, kapasitesini ortaya koymaya ve bütün dünyaya Türkiye'nin bu gücünü ve kapasitesini en doğru ve güvenilir şekilde, en doğru araçlarla aktarmaya gayret ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarda devletimizin söylem birliğini tesis etmek en önemli gayretlerimizden bir tanesidir. Türkiye markasını güçlendirmek ve devletin söylem birliğini tesis etme amacına uygun olarak bir diğer gayretimiz de kurumsal, kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve bunları koordine etmek, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla birlikte eşgüdüm halinde bu alanda çalışmalar sürdürmek. Esas itibarıyla biz, çeviride ortak dil ve söylem birliğini bu çerçevede değerli görüyoruz ve Tercüme Dairesi Başkanlığımızın öncülük ettiği bu çalıştayı son derece önemli buluyoruz. "

"Türkiye" ibaresi kullanın çağrısı"

İletişim Başkanı Altun, "Kamu Terim Bankası" isimli önemli bir çalışmalarının daha olduğunu aktararak farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla 7 bin terimle başladıkları çalışmayı 10 bin terime çıkardıklarını söyledi.

Kamu diplomasisinden hukuk alanına, siyaset biliminden ekonomi ve sosyolojiye 11 alt kategoride temel terimlerin ortak bir perspektif ve kavramsal çerçeveye oturtulmasıyla ilgili önemli bir gayret ortaya koyduklarını anlatan Altun, çalışmaya katkı verenleri tebrik etti. Kamu diplomasisi adına, bir süredir Türkiye'nin adının uluslararası platformlarda Türkiye olarak kullanımına yönelik çalışmalar yaptıklarına işaret eden Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarının diğer devletlerle, uluslararası kurumlarla sürdürdükleri iletişim faaliyetlerinde "Türkiye" ibaresinin kullanılacağını hatırlattı.

Akademi dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına, kamu personellerine, medya mensuplarına, stratejik düşünce kuruluşlarına, bütün uluslararası platformlarda ürettikleri metinlerde, yazışmalarda "Türkiye" ibaresini kullanmaları çağrısında bulunan Altun, böylece Türkiye'nin isminin uluslararası platformlarda doğru şekilde telaffuz edileceğinin altını çizdi. Fahrettin Altun, bu konunun, Türkiye markasının daha da güçlendirilmesi ve söylem birliği adına önemli olduğunu vurguladı. Türkiye markasının daha da güçlendirilmesi için yürüttükleri bir başka projenin ise Yunus Emre Enstitüsü ile Türkiye'deki uluslararası medya mensuplarına verdikleri Türkçe eğitimi olduğunu kaydeden Altun, 9 ay süren bu eğitimle Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası medya mensuplarının Türkçe öğrenmelerini temin ettiklerini belirtti.

Altun, basın mensuplarının, Türkiye'yi Türkçe takip etmelerini önemsediklerini, böylece kültürel anlamda yakınlık temin ederek Türkiye'yi doğru bir şekilde dünyaya aktarabileceklerini ifade etti.

Bu kapsamda İstanbul Bölge Müdürlüğünde eğitimi başarıyla tamamlayan uluslararası basın mensuplarına sertifikalarını verdiklerini dile getiren Altun, burada son derece olumlu bir etkileşimin olduğunun altını çizdi. Bülten

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