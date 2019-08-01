Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz. Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız. Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz!'" ifadelerine yer verdi.

Altun, açıklamasında, "Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz." İfadelerini de kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA