Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"na katıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"na katıldı.
22.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:08
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"na katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı"na katıldı.
Kaynak: İHA