Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'le görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'le görüştü

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Altun, Türk Konseyi Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Başkanlar Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da yetkililerle temaslarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile bir araya gelen Altun, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Azerbaycan halkını kutladı.

Altun, Hacıyev'e zaferi sembolize eden "Zafer Miğferi" hediye etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'le de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'le görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'le görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'le görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'le görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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