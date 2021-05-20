Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin tavrı nettir. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır. Filistinliler için askeri ve mali katkılarla uluslararası koruma mekanizması kurulmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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