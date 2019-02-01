Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Abd, Türkiye'ye Rağmen Adım Atmanın Türkiye'nin...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "ABD, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir."
Kaynak: AA