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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABB Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABB Başkanı Yavaş'a başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kardeşi vefat eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, Sayın Yavaş başta olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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