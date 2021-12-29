Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Altun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" isimli fotoğraflarını seçen Altun, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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