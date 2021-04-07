Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "AA'nın Olağan Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "AA'nın Olağan Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'AA'nın Olağan Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) Olağan Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı (AA) Olağan Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Altun, yayımladığı mesajda, milli ajans AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ettiğini belirtti.

Milli Mücadele'den bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının, bir asrı aşan habercilik birikimiyle aynı zamanda tarihe not düştüğünü ifade eden Altun, dünyanın önde gelen haber ajansları arasına adını yazdıran AA'nın, ilkeli ve güvenilir haberciliği ile yetkin insan kaynağının yanı sıra, güçlü yeni medya ve teknoloji altyapısıyla başarılı şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı olarak "milletin sesini dünyaya duyurma" misyonu doğrultusunda AA ile de yakın koordinasyon içinde olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Altun, "Anadolu Ajansının Olağan Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, 101'inci kuruluş yıl dönümü ve Genel Kurul dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anarak, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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