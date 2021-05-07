Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak, "Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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