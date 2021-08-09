Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutlaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları sosyal medya hesabından...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutlaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI: 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI
MÜHENDİSE SOSYAL MEDYA TUZAĞI: 370 BİN LİRASINI KAPTIRDI
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'de madalya alan sporculara tebrik
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' şifa olsun diye deve sidiği içmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 06:59:31. #1.15#

title