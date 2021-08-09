Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutlaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları sosyal medya hesabından...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları kutlaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan sporcuları sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı