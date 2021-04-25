Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "1915 olaylarının gerçeklerine" ilişkin paylaşımı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "1915 olaylarının gerçeklerine" ilişkin paylaşımı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşılan video ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "1915 olaylarının gerçeklerine" ilişkin paylaşımında bulundu.

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşılan video ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "1915 olaylarının gerçeklerine" ilişkin paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un '1915 olaylarının gerçeklerine' ilişkin paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un '1915 olaylarının gerçeklerine' ilişkin paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un '1915 olaylarının gerçeklerine' ilişkin paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un '1915 olaylarının gerçeklerine' ilişkin paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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