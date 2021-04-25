Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "1915 olaylarının gerçeklerine" ilişkin paylaşımı
-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşılan video ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "1915 olaylarının gerçeklerine" ilişkin paylaşımında bulundu.
-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşılan video ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "1915 olaylarının gerçeklerine" ilişkin paylaşımında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı