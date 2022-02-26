Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması

AA, Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum gününü kutladı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "millete adanan bir ömür" etiketiyle mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki fotoğrafına yer veren Altun, "Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanı'm." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, cumhurbaşkanı, Doğum, Politika, Haberler

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