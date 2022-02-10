Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisine yarın başlayacağını bildirdi
AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kovid-19'u atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisine kaldığı yerden yarın başlayacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kovid-19'u atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisine kaldığı yerden yarın başlayacağını bildirdi.
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıkmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni ve inayetiyle, duaların gücüyle, aşkla, kaldığı yerden yoğun mesaisine yarın başlayacak. Allah Cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel